2021/02/25 | 23:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في 21 شهراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الإمدادات، وآمال انتعاش الطلب على الخام.

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