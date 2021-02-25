غرناطة يخرج نابولي من الدوري الاوروبي

2021/02/25 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ودع نابولي الايطالي ، الدوري الأوروبي من دور الـ 32 رغم انتصاره 2-1 في لقاء الإياب، على ملعب دييجو مارادونا، على غرناطة الاسباني.وواصل غرناطة، مغامرته الأوروبية، بعد فوزه ذهابًا على أرضه بثنائية نظيفة.تقدم نابولي بهدف مبكر عبر بيوتر زيلينسكي في الدقيقة الثالثة، مما أعطى فريقه دفعة على أرضه لتسجيل الهدف الثاني ومعادلة نتيجة الذهاب.لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث نجح غرناطة في تسجيل هدف التعادل عبر أنخل مورينو في الدقيقة 25.وتواصلت هجمات نابولي سعيًا للعودة ، وتقدم مجددًا في الشوط الثاني من خلال فابيان رويز في الدقيقة 59.لكن مهمة الفريق الإيطالي ازدادت صعوبة لقلب النتيجة بعد مرور الدقائق، حيث كان بحاجة لهدفين، ليسقط أمام نظيره الإسباني./انتهى9

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