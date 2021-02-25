علاوي والصالحي يبحثان تهيئة الاجواء لعقد مؤتمر وطني موسع في العراق

2021/02/25 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/بحث زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، تهيئة الاجواء اللازمة لعقد مؤتمر وطني موسع يسهم في تشكيل حكومة مدنية تراعي حقوق جميع أطياف الشعب العراقي بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية.وذكر بيان صادر عن مكتب الصالحي :" تم خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الدولة هيام نعمت كوبرلو، وعضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية هيثم مختار اوغلو، بحث تطورات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والواقع الاقتصادي والصحي في البلاد".كما ناقش الطرفان ، خطورة الوضع الراهن في العراق، وضرورة عدم تكرار جريمة تزوير الانتخابات، والسبل الكفيلة لانقاذ البلد من الفساد الاداري والمالي، وتهيئة الأجواء اللازمة لعقد مؤتمر وطني موسع يسهم في تشكيل حكومة مدنية تراعي حقوق جميع أطياف الشعب العراقي بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمذهبية./ انتهى

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