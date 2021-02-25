تأجيل صدور تقرير ’السي آي أية’ الخاص باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي

2021/02/25 | 23:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن التقرير المنتظر من الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لن يصدر قبل أن يتحدث الرئيس جو بايدن مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وقال أحد المسؤولين الثلاثة، لـCNN، وتابعها "ناس" (25 شباط 2021): إنه من "المتوقع إجراء المكالمة بين الرئيس بايدن والملك سلمان، الخميس".



وكان التقرير، الذي سيصدره مدير الاستخبارات الوطنية، متوقع صدوره الخميس".

وقال بايدن، الأربعاء، إنه لم يتحدث بعد مع الملك، لكنه قرأ تقرير الاستخبارات.



وأضاف بايدن: "سوف أتحدث معه".



كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن المكالمة ستحدث "قريبا".

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الاستخبارات المنتظر صدوره مزيدا من التفاصيل حول ما يعرفه مجتمع الاستخبارات الأمريكي عن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة بايدن لا تريد نشر التقرير قبل إعطاء السعوديين "تنبيها".

وكانت إدارة بايدن قد أبلغت السعوديين قبل إعلان إنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تخوضها المملكة ضد الحوثيين في اليمن.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في ذلك الوقت: "إننا ننتهج سياسة عدم وجود مفاجآت عندما يتعلق الأمر بهذه الأنواع من الإجراءات".

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