يوفنتوس يعلن خسائره لنصف السنة المالية

2021/02/25 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم التسعة الأخيرة، الخميس، عن خسائر بلغت 113,7 مليون يورو (139 مليون دولار) في النصف الأول من السنة المالية الحالية، في زيادة أكثر من ضعف القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مع استمرار تداعيات فيروس كورونا.

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