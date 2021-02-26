2021/02/26 | 00:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تداول كتاب مزور.. وزارة الصحة تصدر بيان شديد اللهجة وتتوعد بملاحقة قانونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/26 | 00:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تداول كتاب مزور.. وزارة الصحة تصدر بيان شديد اللهجة وتتوعد بملاحقة قانونية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تداول كتاب مزور.. وزارة الصحة تصدر بيان شديد اللهجة وتتوعد بملاحقة قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).