رئيس البنك الدولي: الدول النامية مهددة بأزمة ديون

2021/02/26 | 00:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" إن الدول النامية لا تزال معرضة لخطر أزمة ديون بسبب تأثير الوباء، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على

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