الكشف عن تحالف سياسي جديد يضم الحلبوسي وبرزاني والحكيم

2021/02/26 | 00:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر مسؤول، الخميس، عن اجتماع لمناقشة تحالف يضم حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، والتحالف الكردستاني برئاسة مسعورد بارزاني، وعراقيون برئاسة عمار الحكيم.

وقال المصدر لـNRT عربية (25 شباط 2021) ان "اجتماعا جرى في منزل رئيس البرلمان محمد الحلوبسي لمناقشة مشروع موازنة 2021 وكذلك تشكيل تحالف انتخابي شامل".

واضاف المصدر، ان الاجتماع "ضم كل من القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ونواب عن تحالف القوى العراقية"، مبينا ان "الاجتماع جاء من اجل تشكيل تحالف جديد يضم حزب تقدم بقيادة الحلبوسي والتحالف الكردستاني بقيادة مسعود برزاني وعراقيون بقيادة عمار الحكيم".

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