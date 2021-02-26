2021/02/26 | 00:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 35 دقیقة

9259 مشاهدة

اعلن الطبيب الاختصاصي بالمستشفى الملكي البريطاني في لندن، الدكتور احمد المشتت، الخميس (25 شباط 2021)، ان اللقاح المضاد لفيروس كورونا هو افضل من اي حظر صحي ويمنع الاصابة بالفيروس بنسبة 90%.

وذكر مشتت في مقابلة متلفزة تابعها ان ار تي عربية، اليوم (25 شباط 2021)، ان فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) شهد 40000 طفرة جديدة".

واضاف، ان "الأدلة من المختبرات العلمية، تثبت قوة تأثير هذه التغيرات في جينات الفيروس وقدرتها على الحاق الاذى بالاشخاص الذين يتعرضون للاصابة باي نوع من انواع كورونا الجديدة".

واوضح ان "بريطانيا تعمل على تلقيح كل فئات المجتمع، للحيلولة دون تفشي الوباء بصورة اكبر مما هو عليه بعد ظهور انواعه الجديدة سريعة العدوى والانتشار".

وتابع ان "اللقاح المضاد لفيروس كورونا هو افضل من اي حظر صحي وافضل من اي اجراء اخر كونه يساهم بشكل فعال في مناعة الاشخاص وبنسبة تتراوح ما بين 70-90%".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب عراقي يقترح حلا بديلا عن الحظر لمنع كورونا بنسبة 90%) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب عراقي يقترح حلا بديلا عن الحظر لمنع كورونا بنسبة 90%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).