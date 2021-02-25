"تعزيز المساءلة".. واشنطن تعلق مجددا على قضية خاشقجي

2021/02/26 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، وصف قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "بالجريمة المروعة"، وقال إن القضية ستكون في صلب التقرير الذي ستنشره مديرة الاستخبارات الوطنية قريبا جدا، مضيفا "أن هذه الجريمة صدمت الضمائر"

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