2021/02/26 | 00:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الحكومة لم تطلب إشرافا أمميا على الانتخابات، وأنه "لن يكون هناك مراقبون دوليون إذا استمر الاعتداء على البعثات...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينفي طلب مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينفي طلب مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).