2021/02/26 | 00:39 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أعلنت وزارة الصحة الروسية ، اليوم الخميس، بأنها أعادت تسجيل الحد الأقصى لسعر بيع لقاح "سبوتنيك في" وخفضت قيمته.
وقالت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية ، في بيان أوردته قناة"روسيا اليوم" ، أن اللقاح كان ثمنه في السابق 1942 روبلا، أصبح سعره …
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وقالت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية ، في بيان أوردته قناة"روسيا اليوم" ، أن اللقاح كان ثمنه في السابق 1942 روبلا، أصبح سعره …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تخفض سعر بيع لقاح "سبوتنيك في " داخليا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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