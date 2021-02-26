روسيا تخفض سعر بيع لقاح

2021/02/26 | 00:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة الروسية ، اليوم الخميس، بأنها أعادت تسجيل الحد الأقصى لسعر بيع لقاح "سبوتنيك في" وخفضت قيمته.وقالت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية ، في بيان أوردته قناة"روسيا اليوم" ، أن اللقاح كان ثمنه في السابق 1942 روبلا، أصبح سعره …

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