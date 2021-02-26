2021/02/26 | 00:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليفقد "داو جونز" نحو 560 نقطة، مع صعود عوائد السندات.

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