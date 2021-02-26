بحثا ملف حقوق الإنسان.. بلينكن ونظيره السعودي يناقشان عدة ملفات

2021/02/26 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، الخميس، عددا من القضايا المشتركة، أبرزها ملف حقوق الإنسان في المملكة

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