مقتل متظاهر في جنوب العراق هو الثاني في غضون أيام

2021/02/26 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية (العراق)-(أ ف ب) – قُتل عراقي الخميس خلال احتجاجات على تردي الخدمات العامة في الناصرية عاصمة محافظة ذي قار في جنوب العراق، وفق ما أفاد به مصدر طبي وكالة فرانس برس.ويواصل المحتجّون التظاهر على الرغم من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا والإغلاق الممدّد، وذلك في إطار حركة احتجاجية تشهدها الناصرية.والخميس، حاول […]

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