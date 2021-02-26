هل يكفي أن نخرج الى الشارع؟ - أحمد بيان

2021/02/26 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان خرجت الشعوب المضطهدة الى الشوارع مرات ومرات، ونادرا ما عادت سالمة جراء الأساليب القمعية الدموية.



فمع كل خرجة تحصد الشهداء والمعتقلين السياسيين والمصابين والمشردين والمنبطحين والمنهزمين أيضا، ونادرا ما عادت غانمة.



المشكل ليس في هذه الشعوب المقهورة، ومن المثالية توقع انتصارها السهل والسلمي بين عشية وضحاها.



المشكل فينا نحن المناضلين المعنيين بالانخراط في معاركها والمساهمة في تنظيمها وتأطيرها، من ......





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