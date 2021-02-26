ليستر سيتي خارج الدوري الاوروبي على يد سلافيا براغ التشيكي

2021/02/26 | 01:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / غادر فريق ليستر سيتي الانكليزي بطولة الدوري الاوروبي ، بهدفين نظيفين هز بهما سبارتا براغ التشيكي شباكه ،في المباراة التي جرت في ملعب الاوليمبكو ، ضمن دور الـ / 32 / للبطولة ./ انتهى

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