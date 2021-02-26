انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد دون اصابات

2021/02/26 | 01:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انفجرت عبوة ناسفة جنوب العاصمة بغداد .وذكر مصدر امني لـ / نينا / :" ان العبوة انفجرت على طريق العدوانية الريفي بالقرب من اليوسفية ، دون وقوع اصابات بشرية "./ انتهى9

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