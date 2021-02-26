بايدن يؤكد لملك السعودية أهمية

2021/02/26 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي ، جو بايدن، أجرى اتصالا هاتفيا بملك السعودية سلمان عبد العزيز، وقد أكد بايدن خلاله على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحكم القانون

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