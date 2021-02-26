وفاة الشاعر السويسري فيليب جاكوتيه عن 95 عاما

2021/02/26 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – غيّب الموت الشاعر والمترجم والناقد الأدبي السويسري فيليب جاكوتيه، الفائز بعدد من الجوائز بينها “غونكور” للشعر، إذ توفي في فرنسا ليل الأربعاء إلى الخميس عن 95 عاما، بحسب ما قال نجله لوكالة فرانس برس.وأوضح أنطوان جاكوتيه إن والده توفي بمنزله في غرينيان (جنوب شرق سويسرا) وسيتم دفنه “في خصوصية […]

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