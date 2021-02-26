2021/02/26 | 02:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحر المدرب السابق لفريق الجمباز الأولمبي الأميركي للسيدات، جون غيديرت (63 عاما)، بعد ساعات من توجيه النيابة العامة اتهامات بحقه بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، وفقا لما أعلنت المدعية العامة في ولاية ميشيغن، دانا نيسيل، الخميس.

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