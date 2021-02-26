لقاء لينين وكروبوتكن ( 1 – 2) - هشام عقيل

2021/02/26 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هشام_عقيل ترجمة وإعداد: هشام عقيل[وثق هذا اللقاء فلاديمير بونتش-برويفيتش وهو بولشفي روسي والمساعد الشخصي للينين.



نُشر هذا التوثيق في المجلد الثالث من أعمال برويفيتش الكاملة (ذكريات مع لينين 1917-1924).



ترجمنا هذا النص الذي أعدّه تد كراوفرد وفرد ويستن عن اللغة الانكليزية.]عقُد اللقاء في 1919، وأظنه كان في أحد الأيام ما بين 8-10 مايو.



قرر فلاديمير إيلتش لينين بأن اللقاء سيعقد بعد ساعات عمله في ......





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