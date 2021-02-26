الانتخابات المبكرة بين التأجيل والإلغاء! - صبحي مبارك مال الله

2021/02/26 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله قد يتسائل البعض من القُراء هل ستجري الانتخابات في موعدها الجديد ؟ بعد ان غيّر مجلس الوزراء الموعد من شهر حزيران إلى شهر أكتوبر /تشرين الأول وبشكل مفاجئ إستجابة لما تريده الكتل المتنفذة ، جوابنا ربما يتغيّر الموعد الجديد إلى أشعار آخر.



أذا لم تضمن الكتل النتائج لأنها تعاني من القلق والخوف من نتائج هذه الانتخابات متيقنين بأن النتائج ستكون في غير صالحهم بسبب قوة ضغط مطالب إنتفاضة تشرين 2019 ورفض ال ......





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