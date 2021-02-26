رويترز: غارة أميركية على ميليشيا مرتبطة بإيران في سوريا

2021/02/26 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مسؤولان وكالة رويترز أن الولايات المتحدة شنت، الخميس، غارة جوية في سوريا استهدفت موقعا لجماعة مرتبطة بإيران

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