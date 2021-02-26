مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة:

2021/02/26 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الخميس، أوراق اعتمادها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش

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