إدارة الدواء الامريكية توافق على تخزين لقاح فايزر في مبردات عادية

2021/02/26 | 03:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-أ ف ب) – أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “أف دي آيه” الخميس أن لقاحات فايزر المضادة لكوفيد-19 يمكن تخزينها في درجة حرارة توفرها مبردات الصيدليات العادية لمدة تصل الى اسبوعين.وتخفف هذه الخطوة من المتطلبات السابقة لحفظ اللقاح في درجات حرارة منخفضة للغاية تراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر.وقال بيتر […]

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