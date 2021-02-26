وفاة اللواء بهجت سليمان..السفير السوري السابق ورجل المخابرات المعروف

2021/02/26 | 04:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان توفى السفير السوري السابق في الأردن ورجل المخابرات المعروف اللواء بهجت سليمان في دمشق متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا وكان سليمان ( مواليد ١٩٤٩ اللاذقية) واحدا من كبار ضباط الأمن والمخابرات طوال سنوات عديدة، إذ شغل منصب رئيس الأمن الداخلي سابقا واحد اهم الفروع الامنية ايضا في البلاد.وتولى مناصب مهمة منذ زمن الرئيس […]

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