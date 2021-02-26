2021/02/26 | 04:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أول محادثات له مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه سدة الرئاسة الأميركية، وذلك في اتّصال هاتفي .وجدد بايدن التأكيد على “الشراكة المستدامة” و”التاريخية” بين البلدين الحليفين، كما شدد على “الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مكالمة بين بايدن والملك سلمان: تعهد بالدفاع عن السعودية ومنع ايران من الحصول على سلاح نووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول مكالمة بين بايدن والملك سلمان: تعهد بالدفاع عن السعودية ومنع ايران من الحصول على سلاح نووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).