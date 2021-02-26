غارات أمريكية في سوريا رداً على هجمات صاروخية داخل العراق

2021/02/26 | 04:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع الاميركية أن مقاتلاتها شنت غارات على مواقع عسكرية تستخدمها جماعات مسلحة مدعومة من ايران في شرق سوريا، وذلك ردا على الهجمات الصاروخية الاخيرة التي استهدفت قوات أميركية متمركزة في العراق.وقال المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي إنه “بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأميركية […]

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