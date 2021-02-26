القيادة المركزية الأميركية تعلن تنفيذ ضربات ضد فصائل رداً على هجمات أربيل وبغداد

2021/02/26 | 05:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت القيادة المركزية في وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، تدمير أهداف لـ "جماعات موالية لإيران" قرب الحدود العراقية رداً على الهجمات الصاروخية الأخيرة في أربيل وبغداد.

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