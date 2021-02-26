"الرد المدروس".. وزير الدفاع الأميركي يؤكد: ضربنا الهدف الصحيح

2021/02/26 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في تصريحات أعقبت الغارات التي شنها الجيش الأميركي في سوريا، الخميس، على ثقته في أنه قد تم ضرب الهدف الصحيح

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