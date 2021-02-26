ليلة ضرب ميليشيات إيران.. قنابل ذكية دكت 7 مواقع على الحدود السورية العراقية

2021/02/26 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قنابل ذكية دكت مواقع مسلحين تدعمهم إيران في سوريا على الحدود مع العراق، في غارة أميركية جاءت ردا على الهجمات الصاروخية الأخيرة في العراق

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