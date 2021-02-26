"يأكل الأهل كميات أقل ليطعموا أطفالهم".. ارتفاع عدد الجوعى في سوريا

2021/02/26 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوالي 60 في المئة من السوريين، أي 12.4 مليون شخص، لا يحصلون بانتظام على ما يكفي من "الغذاء الآمن والمغذي".

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