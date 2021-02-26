ماكونيل يؤكد أنه سيدعم ترامب لو رشحه الحزب الجمهوري لانتخابات 2024

2021/02/26 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الخميس، أنه سيدعم الرئيس السابق، دونالد ترامب، فيما لو رشحه الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي في 2024.

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