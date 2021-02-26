بموافقة بايدن.. غارات أميركية على شرق سوريا

2021/02/26 | 08:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون أن مقاتلاتِها شنت غارات على مواقعَ عسكرية في شرق سورية قربَ الحدود العراقية . ...

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