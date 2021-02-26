هل ثمة عملية سياسية في العراق؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/02/26 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة كل حديث عن عملية سياسية في العراق، هو في حقيقته حديث مجازي، فما يجري في بلاد الرافدين ليس أكثر من صراعات بين جماعات وشراذم، تتخذ صيغا بالغة العنف أحيانا، وأقل عنفا في أحيان أخرى، وتأخذ الأخيرة شكل انتخابات ومناظرات ((برلمانية)).العراقيون ينقسمون سياسيا، ولكن ليس على أسس أو أسباب سياسية، فالكيانات الحزبية التي تنتحل في العراق صفة أحزاب سياسية لا تعبر عن تباينات حول السياسة في مجالاتها المختلفة ......





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