اطردوا اشباح الماضي - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/02/26 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي اطردوا اشباح الماضي الاوربية والشرق اوسطية بعد رحلة تنقلت فيها من قناة اخبارية الى أخرى ، اختم ليلتي بالقول : بأن كل ما هو معزول رسمياً في اوربا وامريكاً ، وكل ما يعيش في الظل هنالك ولا تأثير له وكل ما هو مهمش اجتماعياً ، وكل ما هو ساقط تكنولوجياً وتجاوزته الثورات التكنولوجية المتلاحقة وكل ما لم تعد له قيمة روحية وأدبية ، كل ما حوله الزمن الاوربي الى جثة هامدة لا حرا ......





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