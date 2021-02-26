ديوانى الجديد - اشرف عتريس

2021/02/26 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس الحقيقة كان خبر جميل لما عرفت صدور ديوانى الجديد ( محدش غيرى )وانه هينزل فى المعرض المؤجل - يونيو 2021 ضمن سلسلة أصوات التابعة للهيئة العامة بقصور الثقافة - مصر لآنها تجربة أعتز بها جدا فهى ضمن نسق وكيان ومشروع ( قصيدة نثر العامية ) بعد هضم كل المنجز الشعرى لشعراء العامية الرواد حداد،جاهين ، الابنودى ، نجم ، سيد حجاب ، منصور ، سمير عبد الباقى ، وجيل لاحق بهم بكل تميز ماجد ي ......





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