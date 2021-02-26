2021/02/26 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت امرأة أطفالها الأربعة من مبنى محترق في اسطنبول، وقامت بإلقائهم من نافذة في الطابق الثالث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فيديو مؤثر.. أم تنقذ أطفالها عبر إلقائهم من نافذة منزل يحترق في اسطنبول) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فيديو مؤثر.. أم تنقذ أطفالها عبر إلقائهم من نافذة منزل يحترق في اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).