البنتاغون: بايدن أمر بضربة محسوبة لجماعات موالية إيران في سوريا

2021/02/26 | 08:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشن ضربات جوية في شرق سوريا استهدفت منشآت لجماعات مدعومةمن إيران حسب ما ذكرت وزارة الدفاع، في رد محكوم على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.

وبدت الضربات، التي كانت رويترز أول من تحدث عنها، محدودة النطاق مما قد يقلل خطر التصعيد.

كما أن قرار بايدن قصر الضربة على أهداف في سوريا دون العراق، ولو في الوقت الراهن على الأقل، من شأنه أن يعطي الحكومة العراقيةمتنفساً في ظل التحقيق في هجوم أصيب فيه أمريكيون في 15 شباط.

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