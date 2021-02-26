2021/02/26 | 08:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، إن 17 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقل، قتلوا في غارات شنتها طائرات أمريكية مقاتلة ليلاً، علىمواقع في شرق سوريا على الحدود مع العراق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن “الغارات التي استهدفت معبراً غير شرعي جنوب البوكمال، أسفرت عن تدميرثلاث شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق“.

واضاف ان “هناك عدد كبير من القتلى، والمعلومات الأولية تفيد بسقوط 17 قتيلاً على الأقل من المقاتلين الموالين لايران“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة جوية اميركية تستهدف فصائل موالية لايران على الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة جوية اميركية تستهدف فصائل موالية لايران على الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).