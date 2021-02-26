2021/02/26 | 08:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 30 دقیقة

413 مشاهدة

عرضت المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة "البلدوغ الفرنسي"، بعد أن سرقا مساء الأربعاء في هوليوود.

وقال مصدر مقرب من نجمة البوب في تصريح تابعه NRT عربية، (26 شباط 2021)، ان " غاغا عرضت المكافأة لأي شخص لديه كلبيها، ويمكن لأي شخص لديه الكلاب استخدام بريدها الإلكتروني لاستلام المكافأة".

والكلبان اسماهما "كوغي وغوستاف" وهما من فصيل البولدوغ الفرنسي.

واشار، الى انه "المسلح قد أطلق النار على رجل، يعمل لصالح ليدي غاغا، عندما كان يقوم ينزه الكلاب، مساء الأربعاء في هوليوود، فيما هربت الكلبة الثالثة، واسمها "ميس آسيا"، قبل أن يتم العثور عليها.

وحسب تصريح ادارة شرطة لوس أنجلوس ان "رجلا أصيب أثناء عملية سطو قبل الساعة العاشرة مساء، وتم نقله للمستشفى في حالة مستقرة".

وأضافت الشرطة، أن "المشتبه به أخذ كلبي من نوع بولدغ من الضحية، واستخدم مسدس نصف آلي وهرب من مكان الحادث في سيارة سيدان بيضاء".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليدي غاغا تعرض نصف مليون دولار مكافأة لمن يعيد كلبيها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليدي غاغا تعرض نصف مليون دولار مكافأة لمن يعيد كلبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).