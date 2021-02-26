2021/02/26 | 08:43 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن بعض تفاصيل الغارات الأمريكية الأخيرة في شرق سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/26 | 08:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن بعض تفاصيل الغارات الأمريكية الأخيرة في شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن بعض تفاصيل الغارات الأمريكية الأخيرة في شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).