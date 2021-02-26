2021/02/26 | 08:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بعد بلوغه مستويات قياسية الأحد الماضي، سجل سعر عملة البيتكوين الرقمية يوم الخميس تراجعا جديدا في قيمته السوقية بلغ 5%.وتراجع سعر بيتكوين يوم الخميس إلى 47202 دولارا بعد أن فاق الـ 58 ألف دولار الأحد الماضي.تجدر الإشارة إلى أن “بيتكوين” هو نظام لا مركزي للعملات المشفرة، تم اختراعه في عام 2008.من جهة أخرى تراجعت القيمة السوقية للعملة الرقمية “إيثر” (Ether) في تداول اليوم، حيث انخفضت بنسبة 10% إلى 1460.83 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملة البيتكوين الرقمية تسجل تراجعا جديدا في قيمتها السوقية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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