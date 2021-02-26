’تويتر’ قلقة من ’كلوب هاوس’.. إطلاق خاصية جديدة لجني الأموال

2021/02/26 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء الإعلان عن الخاصية الجديدة خلال اجتماع عقده ممثلو "تويتر" مع المستثمرين.

والخاصية الجديدة تتيح للمستخدمين فرض رسوم على متابعيهم، إن أراد هؤلاء متابعة "التغريدات المتميزة".

ويطلق على الخاصية الجديدة " Super Follows".

ويأتى إطلاق هذه الخطوة، التي يتم تجريبها حاليها، ضمن جهود "تويتر" للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وفي إطار خطته لزيادة مداخيله إلى 7.5 مليار دولار مع حلول عام 2023.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الخاصية حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

والمقصود في هذه الخاصية، هم مستخدمو "تويتر" من المشاهير، الذين يتهلف الكثيرون لمعرفة جديدهم.

وسيتضمن المحتوى المميز الرسائل الإخبارية ومقاطع الفيديو، وسيدفع المشتركون اشتراكا شهريا مقابل هذا المحتوى، قد يصل إلى 5 دولارات.

وكانت شركة "تويتر" والمستثمرون فيها يطالبون منذ أمد بعيد بنظام اشتراك مادي، مع صعود العديد من المنصات التي تتبع هذا النهج.

كما أن النمو المتصاعد لمنصة "كلوب هاوس" السمعية لمناقشة القضايا والأخبار، بات يشكل قلقا لموقع التدوين الصغير، إذ إنه بات ينافسه في حقله أي الموضوعات العامة.

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