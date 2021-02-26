رصد تحرك شاحنات تحمل أنظمة دفاع جوي بين الرمادي والحدود السورية

2021/02/26 | 09:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادى تقرير لموقع "درايف" الأميركي أنه رصد تحرك شاحنات تحمل أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى من طراز "أفنجر" (المنتقم) الأميركية على الطريق السريع بين مدين...

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