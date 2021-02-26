الأمم المتحدة: 12.4 مليون سوري لا يحصلون على الغذاء بانتظام

2021/02/26 | 09:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكدت منظمة الأمم المتحدة، إن حوالي 60 بالمئة من السوريين لا يصلهم الغذاء بشكل منتظم، مشيرة إلى أن هناك خطة جديدة يجري العمل عليها لإيصال المساعدات.وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن، عبر الفيديو، حول الأزمة الإنسانية في سوريا، إن “12.4 مليون سوري لا يحصلون بانتظام على ما يكفيهم […]

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