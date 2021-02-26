منظمة العفو الدولية: جنود إريتريون ارتكبوا

2021/02/26 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة أن جنودا إريتريين كانوا يقاتلون في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا ارتكبوا العام الماضي "مجزرة" أودت بحياة مئات الأشخاص، ويمكن أن ترقى لتكون جريمة ضد الإنسانية.

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