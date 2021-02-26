ضبط أطنان من محاصيل ممنوعة الاستيراد في كركوك

2021/02/26 | 09:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط أطنان من المواد المستوردة الممنوعة في علوة لبيع خضار في محافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان، إن “مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ كركوك التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية داهمت علوة خضار خان التمر وضبطت أطناناً من المواد الممنوعة (الخيار والطماطم) المستوردة والقبض على اربعة من بائعي الجملة […]

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