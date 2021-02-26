الناتو يطالب الفرقاء السياسيين في أرمينيا بحل سلمي للأزمة

2021/02/26 | 09:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب حلف شمال الأطلسي (الناتو) الفرقاء السياسيين في أرمينيا، الدولة الشريكة للحلف، بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسيةالراهنة.

وقالت المتحدثة باسم الحلف في بروكسل، اوانا لونجسكو، مساء اليوم الخميس إن “من المهم تجنب كل الكلمات والأفعال التي يمكن أن تؤديإلى مزيد من التصعيد“.

وأضافت لونجسكو أن الناتو يراقب التطورات في أرمينيا بدقة للغاية، وقالت إن الخلافات السياسية يجب أن يتم حلها بشكل سلميوديمقراطي وبما يتوافق مع الدستور الأرميني.

وكانت الأزمة السياسية الداخلية في الدولة الواقعة جنوب القوقاز قد تفاقمت على نحو مأساوي في وقت سابق حيث انضم الجيش إلى جانبالمعارضة وطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، فيما تحدث الأخير عن “محاولة انقلاب عسكري“.

ويتعرض باشينيان (45عاماً) لضغوط كبيرة منذ نهاية المعارك بين أرمينيا وإذربيجان على إقليم ناغورنو كاراباخ قبل أكثر من 3 شهور لأنالمعارضة حملته المسؤولية عن الهزيمة في هذا الصراع.



وتشهد البلاد احتجاجات منذ أسابيع.

وكانت المعارك الأخيرة على إقليم كاراباخ بين أرمينيا وإذربيجان قد دارت رحاها في الفترة بين 27 سبتمبر (أيلول)حتى 9 نوفمبر (تشرينالثاني) الماضيين.

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